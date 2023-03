Migranti, l'attacco di Fabbri dopo le parole dell'arcivescovo

Terra, immigrazione, spopolamento, accoglienza. E' attorno a questi temi che si concentra la dura polemica in corso a Ferrara tra il sindaco, Alan Fabbri e l'arcivescovo, Gian Carlo Perego, che guida per la Cei Migrantes, la commissione per le migrazioni.

Ad accendere la scintilla, le dichiarazioni di Perego durante la cerimonia per i 100 anni della Fondazione Navarra, ente morale che si occupa di ricerca agricola e sostiene l'omonimo istituto agrario.

"Casa, lavoro, scuola, terra: oggi ne hanno bisogno tanti giovani che si mettono in cammino verso l'Italia. La Fondazione potrebbe diventare una Ong, una porta sul mondo" ha proposto l'arcivescovo.

L'obiettivo dell'ente - secondo Perego - dovrebbe essere quello di "dare casa, scuola, lavoro e terra" alle migliaia di persone che arrivano in Italia come rifugiati e migranti "per rigenerare un territorio che sta morendo" come quello estense, anche in collaborazione con il Comune.



Parole che hanno scatenato la reazione del sindaco. In una dura nota, il leghista Alan Fabbri giudica le dichiarazioni del vescovo "inopportune, gravi e fuorvianti, perché - scrive il primo cittadino - strumentalizzano il problema della manodopera e arrivano da chi dovrebbe curare le anime e non far politica".

La proposta del prelato di combattere lo spopolamento delle aree agricole ferraresi con progetti dedicati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati riceve dunque un secco no da parte dell'amministrazione comunale. "Le nostre vedute sono da sempre lontanissime - conclude Fabbri - rassicuro i residenti: ci opporremo a ogni progetto di accoglienza indiscriminata".

Il servizio di Sara Scheggia, montato da Giuseppe Di Marco