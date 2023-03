Processo Saman, in udienza le parole della ragazza che denunciò i genitori

Entra nel vivo a Reggio Emilia il processo per la morte di Saman Abbas. Sono cinque gli imputati, lo zio, i cugini e i genitori. Accusati a vario titolo di averne organizzato l'omicidio e occultato il cadavere - trovato poi nelle campagne vicino casa - perché la ragazza aveva rifiutato un matrimonio combinato. In aula riportate le parole della giovane, che denunciò i genitori che non le restituivano il passaporto e sentita la testimonianza dell'ex comandante dei carabinieri di Novellara

Gli aggiornamenti nel servizio di Luca Ponzi