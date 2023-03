Questione di app: salvato dall'infarto grazie a Dae Responder

Grazie all'intervento di due soccorritori volontari - un passante e un tassista che ha il defibrillatore in macchina - un 41enne è stato salvato da un infarto a Bologna. L'uomo aveva avuto un malore in strada, mentre in camminava. I due soccorritori sono stati attivati dall'app Dae Responder.

Nel servizio di Sara Scheggia (montaggio Dario Collina) le interviste a Paolo Freccioni e Paolo Parisini, che sono intervenuti per le manovre rianimatorie.