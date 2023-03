Rigassificatore da Piombino a Ravenna, De Pascale:"No ai capricci altrui"

Dopo la fuga in avanti del governatore della Toscana Giani, che aveva annunciato il trasferimento del rigassificatore da Piombino all'Adriatico entro il 2026, interviene il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale: "Nel merito Ravenna non dice mai sì o no senza aver visto progetti, qui nessuno è stato convocato, impossibile pronunciarsi, ma la domanda è perché toglierlo da piombino dopo 3 anni".

De Pascale, non dice un "no" secco all'ipotesi di un secondo rigassificatore. Ma contesta il trasferimento di quello di Piombino: "Abbiamo detto sì al primo per rispondere all'emergenza energetica - spiega - non ai capricci altrui".

Intanto il ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin, ha rassicurato i romagnoli: nessuna decisione è stata presa, e nulla verrà fatto senza il coinvolgimento di regioni ed amministrazioni locali.

Le parole del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, nel servizio di Serena Biondini