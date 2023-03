Risparmiare sulle bollette dei condomini? E' un gioco

Si chiama Enzeb (nome che deriva da un acronimo in lingua inglese, che connota immobili a bassissimo consumo) ed è un gioco da tavolo con un obiettivo ben preciso: far capire a chi ci vive quali sono gli strumenti e i comportamenti giusti per aumentare l'efficienza energetica dei condomini.

Il gioco, sviluppato a Parma, nasce da un'idea dell'ente nazionale energie alternative dell'Enea, nell'ambito di una campagna nazionale del ministero dell'Ambiente.

Al microfono di Nelson Bova Luca Bocedi, presidente dell'associazione ON-OFF Fablab Parma, e Antonio Disi, ricercatore dell'Enea.