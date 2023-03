Rivolta al carcere di Modena, due settimane per rispondere alla Corte europea

Restano meno di due settimane allo Stato italiano per rispondere alla Corte europea dei diritti dell'uomo: spiegando se l'8 marzo di tre anni fa, nella rivolta del carcere di Modena, ci possano essere stati trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti, poi uccisi dal metadone. Scade infatti il 21 marzo il termine per la replica al ricorso "Chouchane versus Italy", presentato a Strasburgo dall'avvocata Barbara Randazzo, insieme al legale bolognese Luca Sebastiani, per conto della famiglia di una delle 9 vittime. Non è esclusa però una richiesta di proroga. Anche la procura di Modena ha ottenuto di prorogare - al momento fino a fine maggio - le indagini che ipotizzano il reato di tortura da parte di agenti della Polizia Penitenziaria, dopo gli esposti di detenuti. Una proroga che gli avvocati delle parti, come l'associazione Antigone, si augurano sia l'ultima. E che stavolta la Procura ha motivato con "altre indagini inerenti a fatti collegati", verosimilmente quindi altre testimonianze di torture o percosse. Resta ancora aperto un altro fascicolo, con 70 detenuti indagati: i presunti partecipanti e organizzatori della sommossa. Il penitenziario rimase per ore nelle mani dei detenuti, che assaltarono l'infermeria, con decine di persone intossicate dal metadone e 9 morti. A parte il ricorso pendente in Europa, per la giustizia italiana nessuno è responsabile di quei decessi. Il tribunale di Modena li archiviò dopo un anno, e a fine 2022 infatti anche la corte di Ascoli ha archiviato l'ultimo fascicolo aperto, quello su Salvatore Piscitelli, spirato dopo essere stato trasferito nel penitenziario marchigiano.



Il servizio di Giulia Bondi, montato da Stefano Bugané