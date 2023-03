Rogo in un appartamento, un morto e un ferito

Un sessantenne e' morto oggi a Bologna per le ferite riportate a causa di un incendio divampato attorno all'ora di pranzo nell'appartamento in cui viveva in via Vestri, nel quartiere San Donato. Ancora da stabilire le cause del rogo in cui ha perso la vita Giovanni Sarti, questo il nome della vittima. Gravemente ferito un fratello dell'uomo, un 61enne disabile che viveva con lui, trasportato all'ospedale Maggiore in prognosi riservata. Le fiamme, che si sono sviluppate all'ultimo piano della palazzina, sono state domate dai Vigili del fuoco; sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale.

Il sopravvissuto dell'incendio sarà trasportato in rianimazione, a Ravenna, per essere inserito in camera iperbarica. Domani, invece, verrà trasferito al Centro Ustioni di Cesena.