"Troppo rumore". Braccio di ferro tra Conservatorio e studi legali

È come se a Hollywood fossero considerate un problema le star del cinema.

È una delle frasi che si sentono passeggiando per Parma, culla della musica, dove il conservatorio Boito è finito sotto attacco per un esposto di alcuni studi legali confinanti, che lamentano decibel troppo alti durante alcune lezioni, specialmente di percussioni.

La querelle inizia nel 2021, in pieno covid. I giovani musicisti devono suonare con le finestre aperte in ottica anticontagio: i rilievi dell’agenzia per l’ambiente costringono il Comune a chiedere la sospensione delle lezioni, poi congelata dal Tar.

L’attività accademica può dunque continuare, in attesa, a giorni, della sentenza dello stesso tribunale amministrativo.

Nel frattempo, alcune opere di insonorizzazione sono già state effettuate e altre lo saranno: sei milioni di lavori previsti.

La situazione è comunque disagevole: anche per gli stessi studenti, che qui giungono da tutto il mondo, e per i docenti del prestigioso Boito.

Il servizio è di Francesco Tomei