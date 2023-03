Processo Saman, in aula le parole del maresciallo dei Carabinieri e dell'assistente sociale

Il permesso di soggiorno di Saman era scaduto ma lei non olo sapeva. In aula è stata ricostruita la catena degli eventi che ha impedito alla ragazzi di fuggire, prima del tragico epilogo.

Il dolore di Saqib dopo la scomparsa della sua ragazza, le richieste d'aiuto di Saman sembrano farsi materia nell'aula del tribunale di Reggio Emilia attraverso le testimonianze del maresciallo dei Carabinieri di Frosinone, che ha raccolto la denuncia del giovane. E soprattutto quelle di Federica Beggi, assistente sociale di Novellara che per prima ha incontrato Saman ancora minorenne e ne ha gestito l'affido a una comunità di accoglienza di Bologna. E' stata lei a ricevere la prima confidenza sulla volontà della famiglia di farla sposare ad un cugino molto più vecchio. Ed è sempre lei a percepire la rabbia di Shabbar e Nasia per il disonore derivato dalla fuga della figlia in Belgio. Non emergono elementi nuovi nel corso di questa terza udienza, ma la consapevolezza come tutti avevano ben presente che Saman fosse in pericolo e questo rende ancora più incomprensibile il finale della storia.

Nel tardo pomeriggio, in tribunale, è stata ascoltata anche un'educatrice della comunità bolognese dove Saman si era rifugiata, che ha mostrato in aula le chat dove la ragazza le rivelava di essere tornata a casa soltanto perché glielo aveva chiesto il fidanzato. "Non mi fidavo di Saqib - ha detto la donna - perché la costringeva a uscire dalla comunità mentre conosceva la condizione delicata in cui si trovava". In aula è stata fatta sentire anche la voce di Saman con due vocali.

Il servizio è di Luca Ponzi