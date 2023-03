Saman, il padre in aula per la quattordicesima volta

Per la quattordicesima volta Shabbar abbas, il padre di Saman, è comparso davanti al tribunale di Islamabad. Udienza di valore doppio, perché il giudice deve sentire i funzionari dei ministeri degli esteri e dell'interno pakistani in merito alla documentazione inviata dall'Italia insieme alla richiesta di estradizione, ma anche decidere se l'uomo, in carcere da metà novembre, può essere rilasciato su cauzione.

A Reggio Emilia invece si tornerà in aula il 17 marzo, e finalmente il dibattimento dovrebbe cominciare, dopo che sono state smaltite le costituzioni di parte civile e le eccezioni preliminari. Sono due gli snodi più attesi: il deposito degli esiti della perizia dei medici legali sui resti di Saman e le dichiarazioni che lo zio Danish Hasnain farà, raccontando la sua versione di quanto accaduto il primo maggio 2021.

Il servizio di Luca Ponzi.