Sanità in crisi, l'allarme del Gimbe

La Fondazione Gimbe a Bologna, nella quindicesima Conferenza nazionale, denuncia la crisi del sistema sanitario italiano. Carenza di personale, fondi in rosso e disuguaglianze nelle cure spingono i pazienti alla migrazione sanitaria, all'aumento della spesa nel privato, alla rinuncia alla prevenzione. L'Italia è sedicesima in Europa per il finanziamento pubblico del sistema sanitario. Anche La Fondazione Gimbe propone un piano di 14 punti per tutelare la salute dei cittadini. Dall'Emilia Romagna dove si discute del deficit sanitario è partita una petizione in difesa della sanità pubblica che ha già raccolto oltre 100mila firme, tra i promotori anche l'ex presidente della Regione Vasco Errani.

Nel servizio di Ivana Delvino, montato da Tommaso Tardi, le parole di Nino Cartabellotta - presidente Fondazione Gimbe e di Raffaele Donini, assessore regionale alla sanità.