Scariolo, storia di un vincente

Nome: Sergio. Cognome: Scariolo. Età: 62 anni tra pochi giorni, il 1 aprile. Nascita: Brescia, ma se chiedete in Spagna vi diranno qualunque città presente sulle cartine, pur di sognare che sia nato lì come la moglie Blanca, grande ex cestista, e i figli. Professione: coach di pallacanestro. Anzi: vincente.

Il ritratto dell'allenatore della Virtus Bologna nel servizio di Edi Dembinski