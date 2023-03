Silk-Faw, il sindaco Vecchi: "Mai concesso nulla"

Supercar elettriche prodotte lungo da Via Emilia da una joint venture sino-americana. Quando venne presentato il progetto a maggio 2021 si disse che le prime vetture sarebbero uscite dallo stabilimento all'inizio del 2023. Profezia decisamente amara se si pensa che proprio in questi giorni l'avventura della Silk Faw sembra arrivata definitivamente al capolinea. La società, infatti, che nel frattempo ha cambiato nome, il 22 febbraio scorso ha comunicato alla Regione Emilia-Romagna di rinunciare all'accordo sottoscritto con Viale Aldo Moro per l'insediamento e lo sviluppo del suo stabilimento alle porte di Reggio Emilia. Si legge in una determina dell'assessorato regionale allo sviluppo economico. Otto pagine con cui viale Aldo Moro prende atto e revoca la concessione del contributo di quattro milioni di euro. Un finanziamento mai erogato proprio per i ritardi nella presentazione dei dettagli del progetto industriale. Nonostante il pressing della Regione. Le difficoltà per maxi polo annunciato nella frazione di Gavassa sono iniziate praticamente subito. I numeri erano ambiziosi:investimento da oltre un miliardo e più di mille dipendenti. In realtà il terreno non è mai stato acquistato, i lavoratori sono rimasti una trentina, dopo i ritardi nei pagamenti e i decreti ingiuntivi e anche la Procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta per vederci chiaro. Adesso saltato l'accordo con la Regione per Silk Faw sembra davvero la resa.

Le reazioni nel servizio di Nelson Bova, con le voci del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e del segretario FIOM CGIL Simone Vecchi