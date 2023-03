Studenti di destra aggrediti: 8 giovani indagati

la Procura di Bologna ha iscritto nel registro degli indagati otto giovani, legati ai collettivi universitari di sinistra, protagonisti di un assalto a un gruppo di militanti dell'associazione studentesca di destra "Azione universitaria". I fatti sono accaduti il 19 maggio del 2022, al termine dello spoglio delle elezioni universitarie, quando il gruppo di studenti di destra è stato inseguito e picchiato dalla facoltà di lettere in via Zamboni fin sotto al vicino portico del teatro comunale.

Le vittime hanno riportato lesioni dai tre ai 16 giorni di prognosi - tanti per Stefano Cavedagna, oggi consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Gli aggressori sono indagati, a vario titolo, per aggressione in concorso e lesioni, ma anche per rapina, perché si erano impossessati con la forza delle aste e delle bandiere dell'associazione. "Se appartieni a un parte politica le aggressioni subite non fanno clamore - ha commentato all'agenzia AdnKronos Leonardo, una delle vittime - se pur con un anno di ritardo riesce a farsi strada anche la nostra vicenda è bene: meglio tardi che mai", ha concluso.