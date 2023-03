"Tempo di seconda mano", o ritratto della Russia moderna

Tra i libri della giornalista e scrittrice bielorussa Svetlana Aleksievic, premio Nobel per la letteratura nel 2015, c'è “Tempo di seconda mano”, un monumentale reportage sulla Russia dopo il crollo dell'Unione sovietica, un ritratto del Paese approfondito e ancora attualissimo. Il Teatro Due di Parma ha tratto da quel volume uno spettacolo con lo stesso titolo, in scena - in prima nazionale - fino al due aprile.

Nel servizio di Luca Ponzi l'intervista al regista Carlo Cerciello