Un bottino da oltre 6 milioni di euro nella casa di un ricettatore

Tra gli oggetti ritrovati nella casa di un ricco imprenditore bolognese ci sono sacchi di diamanti, orologi preziosi, monete antiche, gioielli ma anche denti di mammouth, fossili del neolitico, armi antiche, divise militari e collezioni di coleotteri. Un tesoro del valore di almeno 6 milioni di euro. Tutto materiale proveniente da furti in appartamento - e non solo - degli ultimi 20 anni. In tutto il centro nord.

Il ricettatore è un uomo con notevole disponibilità economica, denunciato a piede libero. Dopo la scoperta della polizia, sono state perquisite anche altre tre case di sua proprietà e alla fine c'è voluta una ditta di traslochi per sequestrare il materiale: 65 container per una tonnellata e mezzo di preziosi. A quanto pare, l'uomo non rivendeva la merce, la collezionava. La polizia ha già restituito un decimo della refurtiva ai legittimi proprietari, nel frattempo sta catalogando tutti gli oggetti sul sito della questura di Bologna. Chi ha subito un furto negli ultimi anni, potrebbe trovare qui il bottino.

Le indagini proseguono, intanto, per capire le dimensioni della rete che rifornivano il collezionista.

Nel servizio di Samuele Amadori, montato con Stefano Bugané, l'intervista a Roberto Pititto, capo squadra mobile Bologna