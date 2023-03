Un impegno in ricordo di Matteo

Ripetono Matematica, economia, lingue straniere. Tra i volontari docenti in pensione e giovani studenti che aiutano i ragazzi più piccoli.

Una casetta colorata in un quartiere residenziale di Parma ospita la fondazione dedicata alla memoria di Matteo Bagnaresi. Attivista dei centri sociali e ultras il 30 marzo 2008 matteo morì a 27 anni, travolto in un’area di servizio da un pullman di tifosi della Juve mentre andava allo stadio con i boys. Da subito i genitori progettarono di ricordarlo con un'iniziativa sociale.

Nel servizio di Giulia Bondi le interviste a Cristina Venturini e Bruno Bagnaresi, genitori di Matteo.