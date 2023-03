"Un magistrato non volle scrivere la verità, per noi l'ergastolo del dolore"

Al processo in corso a Cosenza per la morte nel 1989 di Denis Bergamini, e che vede come imputata per omicidio l'ex fidanzata Isabella Internò, ha testimoniato la sorella del calciatore ferrarese. Donata Bergamini in aula ha ripercorso i giorni che precedettero il drammatico ritrovamento del corpo lungo la statale Ionica, per decenni considerato un suicidio. Ipotesi cui la famiglia non ha mai creduto: “Questo dolore ha portato all'ergastolo me e la nostra famiglia, per quel magistrato che non ha voluto scrivere la verità”.

Il servizio di Filippo Vendemmiati.