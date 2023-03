Un nuovo spazio per aiutare le donne a Bologna

Riconoscere la violenza prima che sia tardi, e poi trovare la forza di cambiare. Sono oltre 300 le donne che in un appartamento del quartiere bolognese della Cirenaica hanno trovato ascolto e strumenti, per dare una svolta al proprio destino. Un ambiente pensato come una casa, per chiacchierare prendendo un tè, frequentare un corso, giocare insieme ai propri figli. Le donne arrivano col passaparola o su segnalazione dei servizi. Dai primi colloqui individuali si passa a un percorso personalizzato per ricostruire la propria autonomia: può essere un corso di italiano oppure un aiuto per trovare lavoro. Come la violenza fisica, anche quella economica e psicologica sono trasversali: colpiscono tutte le nazionalità e tutte le classi sociali e la cosa più difficile è ammetterle proprio a se stesse.

Nel servizio di Giulia Bonid, montato da Matteo Corti, l'intervista a Michela Patuzzo - Spazio Donna WeWorld Cadiai.