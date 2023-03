Un tesoro nel condominio: apre al pubblico la Ghiacciaia Lambertini-Mattei

Una ghiacciaia del Settecento nascosta nel giardino di un condominio del quartiere Barca, periferia di Bologna.

Dopo 17 anni di battaglie, esborsi economici e piccoli restauri, i residenti hanno finalmente centrato l'obiettivo: aprirla ai visitatori e farla conoscere alla città.

E' l'antica conserva della Villa Lambertini-Mattei, residenza estiva del Cardinale Prospero Lambertini, poi diventato Papa Benedetto XIV. Una sorta di cupola interrata, alta quasi nove metri: serviva a immagazzinare ghiaccio e neve per mantenere fresco il cibo.

La ghiacciaia è stata riportata alla luce da un gruppo di condòmini, che abitano nelle due palazzine costruite negli anni '90 in quello che - all'epoca del Cardinale - era il parco della villa. Dopo aver salvato una quercia secolare vincendo un lungo braccio di ferro col comune, oltre 40 famiglie si sono riunite in un'associazione. Tra risparmi privati e donazioni, sono riusciti a comprare la ghiacciaia, evitando che al suo posto sorgessero uffici. Pochi mesi fa hanno realizzato un piccolo ballatoio, permettendo così le visite. Tra i primi ad ammirarla, il gruppo di trekking urbano del quartiere Muovi il Treno.

Per la ghiacciaia resta però ancora da fare: chiudere un buco sulla volta. Lavori che l'associazione proverà a finanziare con una raccolta fondi on line, sostenuta anche dal comico Duilio Pizzocchi, che vive proprio in questi condomini.



Nel servizio di Sara Scheggia, montato da Alberto Carroli, le interviste a Lya Brintazzoli (associazione Salviamo La Ghiacciaia), Duilio Pizzocchi (comico e attore), Rosa Lipparini e Milena Anderlini del gruppo Muovi Il Treno.