Una nuova spedizione di aiuti da Bologna verso l'Ucraina

Sette tonnellate di aiuti - cibo, vestiti, medicine, ma anche mezzi per il riscaldamento e la produzione di energia elettrica, come stufe e generatori di corrente. A trasportarli, la carovana umanitaria di Mediterranea - Saving Humans, partita da Bologna e diretta a Leopoli, in Ucraina. A bordo, i volontari dell'organizzazione umanitaria e gli aiuti. Meno di una settimana, la durata della spedizione, che ha anche un valore simbolico, di vicinanza alla popolazione logorata da più di un anno di guerra. Nella carovana, anche un'ambulanza, che verrà donata a un ospedale nella regione di Rivne, a 150 chilometri da Leopoli. Un struttura che comprende un centro di cure palliative che ha in carico al momento un centinaio di adulti e 51 bambini. L'ambulanza servirà per l'assistenza domiciliare e per il trasporto in ospedale dei pazienti in cura.

Nel servizio di Francesco Rossi, montato da Tommaso Tardi, le parole di Damiano Censi Capo Missione Mediterranea Saving Humans