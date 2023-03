Una preghiera per l'acqua

La portata del Po è ridotta della metà rispetto alla media del periodo, a causa della siccità. Per chiedere il dono dell'acqua, in forma di pioggia, il vescovo di Parma Enrico Solmi ha guidato una processione lungo gli argini del Grande Fiume a Colorno: “la preghiera invoca la responsabilità delle persone, non è un'azione magica”, ha spiegato.

Il servizio di Antonio Boschi