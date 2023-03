Una vita al servizio del giornalismo, premiato dall'Ordine Giacomo Scaramuzza

100 anni e non sentirli, Giacomo Scaramuzza ex partigiano e veterano dell'informazione piacentina ha ricevuto un riconoscimento per il suo impegno di una vita nel giornalismo da parte dell'Ordine regionale dei Giornalisti. Un omaggio ai suoi 85 anni di carriera.

Nel servizio di Antonio Boschi le sue parole e quelle di Silvestro Ramunno, presidente dell'Odg Emilia Romagna