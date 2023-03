Uno Bianca, nuove polemiche sulla possibile matrice terroristica

Le dichiarazioni spontanee di Roberto Savi ai Pm di Bologna riaprono vecchie ferite nella vicenda della Uno Bianca. Ferite che hanno a che vedere con le aggravanti di terrorismo, mai contestate ai leader della banda che tra l'87 e il '94 si macchiò di 23 omicidi e oltre cento tra rapine e agguati.

Savi avrebbe ammesso circa un anno fa, dal carcere di Milano, di aver militato in gruppi di destra, piazzando piccoli ordigni da solo a Rimini, senza vittime. Un passato noto anche all'epoca del processo - quello di Savi nel Fronte della Gioventù negli anni 70. Ma che - secondo i Pm - non bastava a dire che con la Banda agisse a fini di terrorismo. Secondo il legale che seguì l'associazione dei parenti delle vittime, il legame della Banda con lo stragismo di matrice neofascista è sempre stato chiaro, ma mai approfondito. Elementi che, insieme ad altri, sono al centro di un nuovo esposto: verrà presentato a breve dal fratello di uno dei carabinieri uccisi al Pilastro. La tesi è che la Banda non operasse solo per soldi o voglia di violenza.

