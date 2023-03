Ancora frane (e disagi) sull'Appennino romagnolo

Quella dei Mandrioli è una strada importante di collegamento tra Romagna e Toscana e rimarrà chiusa ancora una decina di giorni. Un grosso ammasso di roccia si è poi staccato tra gli abitati di San Piero e Bagno di Romagna, ora in via di risoluzione. Segnali di come si manifesta il cambiamento climatico sui crinali

Il servizio di Samuele Amadori