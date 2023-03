I sindacati: "Permessi di soggiorno, tempi di attesa oltre un anno"

Tempi di attesa di oltre un anno per i permessi di soggiorno, quando la legge prevede il rilascio entro 60 giorni. A denunciare i gravi ritardi sono i sindacati confederali e le comunità straniere di Piacenza. In città la popolazione che proviene da altri Paesi sfiora il 20 per cento e i ritardi nel rinnovo dei permessi di soggiorno sono un problema sociale, con conseguenze su assistenza sanitaria, ricerca della casa, contratti di lavoro. Per questo Cgil-Cisl-Uil e i rappresentanti delle comunità straniere hanno sottoscritto un protocollo comune, nel quale chiedono di velocizzare le pratiche per i rinnovi dei permessi, anche aumentando la collaborazione tra sportelli sindacali e Questura.

Nel servizio di Giulia Bondi, l'intervista ad Alessandro Pigazzini dell'ufficio stranieri della Cgil