Accoltellato al parco, muore 16enne

e grida, tre giovani a terra, tanti altri lì vicino. Per uno di loro, appena 16 anni, non c'è stato nulla da fare. E' morto nel tardo pomeriggio in ospedale, dov'era stato trasportato d'urgenza.

Pomeriggio di sangue al parco Novi Sad di Modena, zona di ritrovo dei ragazzi della città. Una rissa scoppiata tra due gruppi di adolescenti di origini straniere, pakistani e tunisini, è degenerata. Secondo le prime ricostruzioni sono spuntate all'improvviso armi da taglio. In tre sono crollati nello scontro.

Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e tre ambulanze che hanno trasportato i feriti a Baggiovara. Il 16enne pakistano, colpito, non ce l'ha fatta. Un altro, un suo connazionale di 22 anni, è in gravi condizioni. Il terzo, 18 anni , anche lui pachistano, non sarebbe in pericolo di vita.

Al Novi Sad sono intervenuti anche i carabinieri. Che stanno indagando, per individuare i giovani coinvolti nella rissa, a partire da quello che ha sferrato i fendenti fatali per il 16enne.

Ancora da capire il motivo all'origine della rissa. Sembra che tra i due gruppi ci fossero attriti che proseguivano da tempo. E che oggi hanno portato ad un omicidio.

Il servizio è di Franz Giordano