Marco Biagi, l'appello dei famigliari: "Tenete bassi i toni dello scontro politico"

Francesca è la sorella di Marco Biagi. In occasione delle commemorazioni per l'omicidio del giuslavorista da parte delle Nuove Brigate rosse, avvenuto il 19 marzo 2002 in via Valdonica a Bologna, ricorda le paure del professore, ucciso dopo avere chiesto disperatamente una scorta che gli era stata tolta dalle autorità pochi mesi prima.

Come Francesca anche il figlio di Marco, Lorenzo, che perse suo padre ad appena 13 anni, teme che si ricrei oggi quel clima politico e sociale di quei giorni del 2002 in cui fu architettata l'uccisione di un professore.

Il comune di Bologna con la vicesindaca Emily Clancy ha deposto una corona in ricordo del giuslavorista.

Presente a fianco ai famigliari e alle altre autorità anche il viceministro Galeazzo Bignami oltre ai famigliari anche membri del governo



Servizio di David Marceddu, montaggio di Dario Fabbri