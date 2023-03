Atika, "uccisa perché troppo autonoma". Le motivazioni dell'appello

Il femminicidio di Atika Gharib, avvenuto 3 anni e mezzo fa a Castello d'Argile, nel bolognese.

Per i giudici della corte d'appello di Bologna è stata "uccisa barbaramente perché ha riaffermato la propria autonomia di donna". Una sentenza che potrebbe fare giurisprudenza.

La 32enne non aveva voluto ritirare la denuncia contro l'uomo che aveva molestato sessualmente sua figlia. E anche per questo secondo i giudici era stata punita diventando subito un simbolo per le donne che cercano di ribellarsi alla violenza dei maschi.

Il servizio di David Marceddu con montaggio di Dario Fabbri