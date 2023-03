Soffocato da una mela, i famigliari: "Poteva essere salvato"

Aveva 40 anni Paolo Emilio Campi, quando morì soffocato il 20 marzo 2021. Più volte aveva manifestato problemi di deglutizione, ed era stato aiutato dagli operatori che gli preparavano cibi adatti.

Quel giorno era uscito e “nessuno è stato in grado di soccorrerlo in tempo”, dice la madre. I parenti hanno presentato un esposto, ma il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione non ravvisando il mancato controllo della struttura, in quanto non previsto.

“Servono più risorse alle strutture pubbliche per gestire questo genere di pazienti”, concludono però i parenti.

Il servizio è di Francesco Rossi