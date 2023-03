Estratta la turbina del Cavaticcio

Una centrale idroelettrica nel cuore di Bologna: è il progetto che si sta concretizzando già da oggi con l'estrazione della turbina che era interrata in centro, alla centrale del Cavaticcio. Ora verrà aggiustata in un'officina prima di tornare a produrre di nuovo energia idroelettrica, ridando vita alla più grande centrale di questo genere in un centro storico, sfruttando il salto di 15 metri del canale di Reno.