Maltempo in regione. Chiuse le Porte vinciane al porto di Cesenatico

Come da previsioni, è arrivata anche in pianura la neve portata dall'ondata di freddo che ha investito l'Emilia-Romagna, con temperature massime di pochi gradi sopra lo zero.

Oggi imbiancata Bologna, mentre in Appennino si è alzato il manto nevoso, già cresciuto nei giorni precedenti, per la soddisfazione degli operatori turistici.

Il colpo di coda dell'inverno ha investito anche la Romagna, dove il mare è stato molto mosso. A Cesenatico sono state chiuse le Porte Vinciane per impedire l'ingresso delle onde nel Portocanale. I fenomeni si attenueranno gradualmente da domani.

A Pianoro una frana ha reso necessaria la chiusura della strada provinciale