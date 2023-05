A caccia di giovani talenti con idee per nuove imprese

Offre uffici e servizi a giovani che hanno idee per nuove imprese, le cosiddette start-up; supporta progetti di ricerca nati all'università, gli spin-off; tiene queste creature in "incubatrice" fino a quando possono muovere passi in autonomia. E' Almacube, incubatore e centro per l'innovazione con sede nel campus di Agraria, alle porte di Bologna. Società fondata dall'ateneo bolognese nel 1999, da dieci anni co-partecipata al 50 per cento da Confindustria Emilia Area Centro, Almacube ora cerca di attrarre, nel territorio bolognese, talenti da tutta Italia e dall'estero.



L'ultima sfida è una scommessa: si chiama BET (Bologna empowering talent) ed è una "call" - in collaborazione con la Città metropolitana - rivolta a studenti, neolaureati e giovani professionisti che per tre settimane, in maggio, vivranno una sorta di "residenza formativa" in tre grandi aziende del territorio.

Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Andrea Neri), l'intervista al presidente di Almacube, Alessandro Grandi.