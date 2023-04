Accoltellamento al Novisad, morto un 16enne e un 22enne in prognosi riservata

Un sedicenne ucciso in pieno giorno, in mezzo ai passanti e alle famiglie che frequentano il parco. Un 22enne ricoverato in gravi condizioni dopo un'operazione al torace e altri due giovani feriti in modo più lieve. E' il tragico epilogo della rissa scoppiata ieri pomeriggio tra due gruppi di ragazzi pakistani al Novisad di Modena. All'arrivo dei soccorsi, molti ragazzi erano già scappati. I Carabinieri indagano per ricostruire dinamica e motivazioni della rissa. Forse vecchi attriti tra bande, o un regolamento di conti. La vittima, da dicembre era ospite dalla comunità San Filippo Neri che si occupa, per conto del Comune, dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il servizio di Serena Biondini