"Adesso vi dico tutta la verità", gli inquirenti raccontano la testimonianza del fratello di Saman

A Reggio Emilia nuova udienza del processo per l'omicidio di Saman Abbas: c'era attesa per il videocollegamento del padre dal Pachistan, che però è saltato. In aula il racconto del carabiniere che raccolse la testimonianza del fratellino della 18enne, uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. Era stato proprio il ragazzino a raccontare della morte della sorella.

Il servizio di Luca Ponzi