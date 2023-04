Aeroporto Marconi, vola anche il bilancio

E' un bilancio in forte ripresa quello dell'aeroporto Marconi di Bologna con ricavi per 135 milioni di euro. Un incremento del 130%, grazie agli 8 milioni e mezzo di passeggeri (oltre il doppio del 2021), soprattutto sui voli low cost.

La crescita economica risente, però, del contributo di 21 milioni per i danni subiti dalla pandemia. E i volumi di traffico sono ancora il 10% sotto i livelli pre Covid. Per questo l'assemblea dei soci ha deliberato di non distribuire l'utile di esercizio di 31 milioni, accantonandolo a riserva straordinaria.

Nonostante la difficile congiuntura internazionale, il 2023 presenta buoni indicatori, con la sfida degli investimenti (alcuni in fase di completamento) sul terminal con nuove aree per aeromobili, sulla viabilità di accesso e sulla sicurezza, con l'adozione di tecnologie per accelerare i controlli.

Il Marconi si conferma un'infrastruttura nevralgica per l'Emilia-Romagna, continuando a generare un indotto da un miliardo di euro e 20mila occupati. L'impatto del rumore sulla città dovrebbe diminuire con una nuova procedura di decollo a partire dall'estate.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone (montaggio di Fabio Giorgetti) le interviste al presidente e all'amministratore delegato dell'aeroporto, Enrico Postacchini e Nazareno Ventola