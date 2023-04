Al Maggiore sette bimbi nati a Pasqua

Sette bambini sono nati alla maternità del Maggiore di Bologna nel giorno di Pasqua. Sono 730 i piccoli che hanno visto la luce in questo reparto nei primi tre mesi dell'anno, 20 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022, nell'ospedale che vanta il maggior numero di nascite in regione, uno dei primi 10 in Italia. A Bologna il dato della natalità è rimasto sostanzialmente stabile fino al 2021, per poi diminuire negli ultimi due anni. Anche perché al parto si arriva a un'età sempre più avanzata. Chi partorisce al maggiore ha in media oltre 32 anni.

