Amici a quattro zampe educati come cani per non vedenti

Addestrare il proprio amico a quattro zampe come se fosse un cane per non vedenti: è un approccio innovativo di educazione cinofila. Le tecniche utilizzate per preparare i cani guida sono indicate in particolare per proprietari anziani o con difficoltà di movimento.

Una dimostrazione è stata offerta nel giardino della Rocca Malatestiana di Cesena, dove è stato allestito un percorso con piccoli ostacoli, come se ne possono incontrare durante una passeggiata in città.

Nel servizio di Roberta Castellano, le interviste agli educatori cinofili Sasso Battaglia e Cosimo Lentini, oltre alle testimonianze di alcuni partecipanti all'iniziativa.