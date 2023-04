Auto della polizia incendiate, c'è il dolo

A Rimini incendiate due auto della polizia ferroviaria parcheggiate nell'area della stazione. Le fiamme, che hanno distrutto i mezzi di servizio, sono divampate poco prima delle 5 di mattina.

La matrice del gesto potrebbe essere politica.

Le indagini sono state affidate alla Digos, che ha già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in stazione.

Ad agire sarebbero state due persone incappucciate.

Sul posto per spegnere l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco.

Intatte le altre vetture in sosta nello stesso parcheggio nord della stazione.