Auto polfer bruciate, il video che incastra gli autori

La Digos indaga sull'incendio di due auto della Polizia Ferroviaria a Rimini giovedì attorno alle 5 del mattino.

Ecco le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, che mostrano due persone incappucciate agire nell'area della stazione ferroviaria. Si propende per la matrice politica del gesto. Sul posto per spegnere l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco. Intatte le altre vetture in sosta nello stesso parcheggio nord della stazione. Oggi il viceministro ai trasporti Galeazzo Bignami ha fatto visita alla stazione di Rimini portando la solidarietà del governo.