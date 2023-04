Bologna: 400 sotto la pioggia per le famiglie arcobaleno. Con loro il sindaco in fascia tricolore

Circa quattrocento persone si sono ritrovate in centro a Bologna, in piazza Maggiore, per protestare contro le politiche ostili ai diritti delle coppie omogenitoriali.

"Giù le mani dalle nostre figlie e dai nostri figli, giù le mani dalle (s)famiglie arcobaleno Emilia-Romagna" è il nome della manifestazione che ha radunato tra la basilica di San Petronio e palazzo D'Accursio centinaia di persone, che neanche la pioggia e il tempo più autunale che primaverile è riuscito a fermare.

Decine le associazioni che hanno aderito alla chiamata. Tra queste, Komos, Uaar, Cgil, Arcigay, Rivolta Pride.

“Le S-famiglie sono le nostre - spiegano gli organizzatori - Rifiutiamo la rappresentazione edulcorata e antiquata della famiglia che il governo vuole promuovere nella sfera pubblica e politica”.

Nel servizio di Giulia Bondi le interviste, nell'ordine, a: Michele Giarratano delle Famiglie Arcobaleno, a Camilla Ranauro della rete Rivolta Pride, al sindaco di Bologna Matteo Lepore e alla sindaca di San Lazzaro di Savena (Bo) Isabella Conti