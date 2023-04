Bologna, "Diecimila case in dieci anni"

In dieci anni diecimila nuovi alloggi a Bologna, di cui metà realizzati dai privati, per assestare un colpo deciso all'emergenza abitativa sotto le due torri. Lo

ha annunciato il sindaco Matteo Lepore, durante un convegno sull'abitare organizzato nella sede dell'Opificio Golinelli, lanciando l'idea di un "Patto per la grande Bologna che non vuole lasciare indietro nessuno", un "patto metropolitano" che riguarda l'abitare, l'urbanistica e la salute.

Nel servizio di Francesco Tomei, con il montaggio di Tommaso Tardi, le voci del sindaco di Bologna Matteo Lepore e dell'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi