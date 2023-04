"C'è un peggioramento della situazione" il monitoraggio della relatrice Onu in Palestina

Il suo mandato per conto delle Nazioni Unite è monitorare le violazioni del diritto internazionale nel territorio palestinese occupato. Per questo impegno a Francesca Albanese, avvocata e Relatrice speciale Onu, è andato il 14esimo Premio Stefano Chiarini, assegnato a Modena. In realtà il suo ultimo viaggio ufficiale - che era programmato per lo scorso dicembre - non è stato autorizzato dal Governo israeliano. La sua “non visita” è stata sostituita da due mesi di incontri virtuali con istituzioni e rappresentanti della società civile palestinese.

Secondo il report presentato da Albanese, le violazioni dei diritti dei cittadini sono perpetrate in primo luogo dalla potenza occupante, ma anche dall’Autorità Nazionale Palestinese. A essere di fatto ostacolato - aggiunge- è anche il lavoro delle organizzazioni della società civile israeliana contrarie all’occupazione.



L'ha intervistata sulla situazione attuale in quelle zone Giulia Bondi