Caso Alice Neri, nell'incidente probatorio disposte nuove analisi

Due anelli di Alice, due mozziconi di sigaretta, un fazzoletto di carta. Sono i nuovi reperti sui quali i Ris si concentreranno nelle indagini sulla morte della mamma di Ravarino trovata carbonizzata nella sua auto. A proporli la difesa del marito Nicholas Negrini, ancora indagato. Saranno analizzate anche le maniglie trovate da un giornalista a poca distanza dall’auto bruciata della 32enne e si tenteranno infine nuovi esami su capelli di Alice, estratti da spazzole e spazzolini di casa, per verificare l’eventuale uso abituale di droghe. Le indagini proseguono e un nuovo incidente probatorio è fissato a Modena per il prossimo 12 giugno. Il principale indagato per l'omicidio resta Mohamed Gaaloul, al momento in carcere.

Nel servizio di Giulia Bondi le interviste a Nicholas Negrini marito di Alice Neri, alla criminalista Katia Sartori consulente di Nicholas Negrini, a Roberto Ghini legale di Mohamed Gaaloul e a Cosimo Zaccaria legale della famiglia di Alice.