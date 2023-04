Caso Ferrerio, non luogo a procedere per il "quinto uomo"

In Calabria non luogo a procedere nell'udienza preliminare per Alessandro Curto, il quinto uomo accusato di concorso anomalo nel tentato omicidio di Davide Ferrerio, il giovane bolognese in coma irreversibile dopo un pestaggio. Secondo l'accusa Curto aveva indirizzato la spedizione punitiva, a lui destinata per il suo corteggiamento nei confronti di una minorenne, proprio verso Davide che si trovava soltanto nel posto sbagliato al momento sbagliato. Venerdì si attende anche la sentenza nel procedimento - con rito abbreviato - a carico di Nicolò Passalacqua, accusato di essere l'esecutore materiale della brutale aggressione.

Nel servizio di Iacopo Catarsi, con le immagini di Gianluca Fazio e il montaggio di Eugenia Stillitano, l'intervista a Luca Portincasa legale della famiglia Ferrerio.