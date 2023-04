Casola Valsenio, conto alla rovescia per la Festa di Primavera

Sono quasi pronti i carri allegorici in gesso per la Festa di Primavera di Casola Valsenio, nel Ravennate. Un carnevale storico, arrivato alla 122esima edizione, che fa parte dell'identità di questa comunità, molto partecipato anche dai giovani. Due le sfilate in programma: nel pomeriggio del 25 aprile e nella serata del 30.

Nel servizio di Anna Maria Cremonini le interviste ad alcuni costruttori, al sindaco Giorgio Sagrini, al presidente della Proloco Bruno Boni e all'assessore alla Cultura Flavio Sartoni