"Cercherò sempre i responsabili", parla la madre di PierPaolo Minguzzi a 36 anni dall'omicidio

Ha quasi 90 anni Rosanna Liverani, ma ancora chiede verità per suo figlio Pier Paolo. Era l’aprile ‘87 quando Pier Paolo Minguzzi, 21 anni, carabiniere di leva e studente di Alfonsine, nel Ravennate, fu rapito, incaprettato e assassinato, il suo corpo poi ritrovato nel Po di Volano.

Riaperto dopo anni, il processo Minguzzi si è concluso in primo grado con l’assoluzione piena dei tre imputati, due ex carabinieri e l’idraulico del paese. La corte d’assise di Ravenna ha ravvisato nel delitto - ancora senza colpevoli - un possibile stampo mafioso. Ipotesi respinta dai legali della famiglia che, come la Procura, hanno fatto ricorso in appello.

Nel servizio di Giulia Bondi, l'intervista alla madre della vittima Rosanna Liverani che racconta la sua ricerca della verità a 36 anni dalla morte del figlio