Dal Pnrr quasi 7 miliardi di fondi in regione, il finanziamento più consistente al tram di Bologna

La "missione salute" è il capitolo a cui è destinata una delle fette maggiori dei fondi del Pnrr in arrivo in Emilia-Romagna: oltre mezzo miliardo di euro per costruire nuove strutture (tra case della salute e ospedali di comunità), per migliorare quellle esistenti, ma anche per acquistare apparecchiature ad alto contenuto tecnologico.

E' invece il tram di Bologna la singola infrastruttura che beneficerà del finanziamento complessivo più consistente: oltre 370 milioni di euro. Con i lavori già al via da giovedì 27 aprile.

In totale, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ci sono quasi sette miliardi pronti per essere spesi.

"TOP 5" INTERVENTI CON MAGGIORI CONTRIBUTI PNRR IN REGIONE

1) Seconda linea tranviaria Bologna - Castel Maggiore (tratto nord): 222 milioni

2) Prima linea tranviaria Bologna ("linea rossa"): 151 milioni

3) Porto di Ravenna - Hub portuale: 130 milioni

4) Acquisto autobus ad emissioni zero - Bologna: 90 milioni

5) Centro Big Data Cineca - Casalecchio di Reno (BO): 60 milioni

(Fonte: Regione Emilia-Romagna)

Dopo il tram, tra gli interventi con i maggiori contributi, c'è il potenziamento del porto di Ravenna, con 130 milioni.

Poi l'acquisto di autobus ad emissioni zero sempre a Bologna, 90 milioni, e la ricerca con 60 milioni per le infrastrutture necessarie al super computer del Cineca 'Leonardo', il quarto al mondo per potenza di calcolo.

La macchina burocratica della Regione è impegnata in uno sforzo massiccio, soprattutto per affiancare i Comuni, che saranno chiamati a spendere il 35 per cento dei fondi del Pnrr in arrivo su tutto il territorio regionale.

Il servizio di Roberta Castellano (montaggio di Andrea Neri).