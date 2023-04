"Dalla scuola l'onda buona contro mafie e indifferenza"

Aveva l'età degli studenti che la stanno ascoltando Fiammetta Borsellino quando suo padre Paolo, giudice antimafia, fu fatto saltare in aria in via d'Amelio a Palermo nel 1992, meno di due mesi dopo il suo amico e collega Giovanni Falcone.

All'incontro organizzato al palasport di Rimini dall'associazione il Portico del Vasaio con la presenza migliaia di ragazzi delle scuole superiori, insieme a Fiammetta Borsellino anche don Claudio Burgio, milanese, fondatore di Kairos: si occupa di ragazzi con disagi giovanili o problemi con la giustizia.

Si è parlato di rapporto con le istituzioni, utilità del carcere minorile.

Per noi c'era David Marceddu, che nel servizio ha intervistato i due protagonisti dell'evento.