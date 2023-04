Caso Ferrerio, i familiari: "Da Passalacqua nessun vero pentimento"

Per i familiari di Davide Ferrerio “non sono state parole di scuse, ma affermazioni agghiaccianti” quelle pronunciate in udienza da Nicolò Passalacqua, il ventitreenne imputato del tentato omicidio del giovane bolognese, che, a Crotone, aveva scambiato per un'altra persona, aggredito e ridotto in fin di vita.

Passalacqua, ha detto la madre di Davide, Giusy Orlando, “ha agito con freddezza e determinazione. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono chiare. Si era reso conto che non aveva davanti il trentenne che cercava, ma una persona molto più giovane ed impaurita, eppure non si è fermato”. Secondo la famiglia “non c'è alcun pentimento, ma solo una strategia processuale per ottenere una riduzione di pena”.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone, montato da Alberto Carroli, le interviste a Giusy Orlando e ad Alessandro Ferrerio, fratello di Davide